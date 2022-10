Formel 1: Rekordsieg für Weltmeister Verstappen in Mexiko

So., 30.10.2022, 23.23 Uhr

Max Verstappen ist in Mexiko City in neue Formel-1-Sphären aufgestiegen und hat Michael Schumacher einen 18 Jahre alten Rekord entrissen. Der Weltmeister feierte beim Großen Preis von Mexiko einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und stellte mit seinem 14. Saisonerfolg den neuen Bestwert für die meisten Siege in einem Jahr auf. Im drittletzten Rennen seiner Karriere kam Sebastian Vettel nicht über Platz 14 hinaus, der um einen neuen Vertrag fahrende Mick Schumacher landete nur auf Rang 16.

