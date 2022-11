Nach Schulterverletzung: Hofmann zurück im Mannschaftstraining

Mi., 02.11.2022, 19.53 Uhr

Jonas Hofmann ist drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar ins Training des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige, der in den WM-Plänen von Bundestrainer Hansi Flick eine zentrale Rolle einnimmt, absolvierte am Mittwoch die gesamte Trainingseinheit mit der Mannschaft. Hofmann hatte im DFB-Pokal am 18. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten.

Video: Sport