LIVE! BVB kassiert den Ausgleich - 1:1 in Kopenhagen

Es geht zumindest sportlich um nichts mehr im Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen: Der BVB steht schon vor Anpfiff als Gruppenzweiter fest, die Dänen als Schlusslicht – . So gut das eben geht in diesen Tagen: Derart viele Verletzte hat der BVB mal wieder zu beklagen, dass auf der Ersatzbank gleich vier Plätze frei bleiben.

Das Spiel Kopenhagen gegen BVB in unserem Live-Ticker

An der Startelf nimmt Terzic im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Samstag vier Wechsel vor: Anthony Modeste, Giovanni Reyna, Emre Can und Felix Passlack rücken in die Mannschaft, Jude Bellingham, Niklas Süle, Julian Brandt und Youssoufa Moukoko sitzen auf der Bank.

Modeste soll beim BVB vorne für Tore sorgen

Im Tor verbleibt Gregor Kobel, davor verteidigen Mats Hummels und Nico Schlotterbeck innen, Thorgan Hazard links und Passlack rechts. Das zentrale Mittelfeld besetzen Can und Salih Özcan, in der offensiven Dreierreihe flankieren Karim Adeyemi und Donyell Malen den Spielmacher Giovanni Reyna – und Modeste soll vorne für Tore sorgen.

Auf der spärlich besetzten Bank sitzen neben Bellingham, Süle, Brandt und Moukoko die beiden Ersatztorhüter Alexander Meyer und Luca Unbehaun sowie Antonios Papadopoulos und Soumaila Coulibaly.

Reus nicht dabei - Wolf fehlt nach einem Infekt

Kapitän Marco Reus hatte . Der Angreifer habe am Montag „nahezu die komplette Einheit mitgemacht“, erzählte Terzic in Kopenhagen. „Aber es hat nicht gereicht, um in den Kader zu kommen. Daher haben wir entschieden, dass er in Dortmund bleibt und trainiert – mit dem großen Ziel, dass er dann für Samstag verfügbar ist.“ Und das gleiche, schob der BVB-Trainer noch nach, gelte für Raphael Guerreiro.

Außerdem fehlt neben Tom Rothe (Schlag aufs Knie) Marius Wolf, der nach einem Infekt noch geschwächt ist. Dazu kommen die Langzeitverletzten Thomas Meunier (Jochbeinbruch), Mateu Morey (Meniskusverletzung, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe Gittens (beide Schulter-OP) sowie Sebastien Haller wegen seines bösartigen Hodentumors.

