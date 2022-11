Leipzig im CL-Achtelfinale - Sorgen um Timo Werner

Mi., 02.11.2022, 21.23 Uhr

Vier deutsche Mannschaften unter den besten 16 in Europa: Leipzig lässt zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase keine Zweifel aufkommen, besiegt Schachtar Donezk auch in der Höhe verdient mit 4:0 (1:0) und zieht als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Bangen muss RB um Nationalstürmer Timo Werner, der drei Wochen vor dem Start der WM in Katar bereits nach 19 Minuten angeschlagen vom Feld musste. Den Gruppensieg in der Leipzig-Gruppe schnappt sich Titelverteidiger Real Madrid nach einem deutlichen 5:1 (2:0) gegen Celtic Glasgow.

