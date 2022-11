"Vorfreude ist riesig": DHB-Frauen starten Medaillenjagd bei EM

Fr., 04.11.2022, 17.23 Uhr

Die Vorfreude bei den DHB-Frauen vor der anstehenden EM ist riesig. Schon im ersten Spiel am Samstag will das Team selbstbewusst auftreten und zeigen, was in ihnen steckt. Der Fokus soll während des Turniers dabei voll auf dem Sport liegen.

Video: Sport