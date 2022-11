Weiter ohne Schröder: Los Angeles Lakers verlieren erneut

Mo., 07.11.2022, 09.24 Uhr

Die Los Angeles Lakers kommen in der NBA weiter nicht in Schwung. Der Rekordmeister unterlag vor eigenem Publikum den formstarken Cleveland Cavaliers mit 100:114 (64:58) - die siebte Niederlage im neunten Saisonspiel. Superstar LeBron James stemmte sich gegen sein Ex-Team mit 27 Punkten gegen die Pleite, doch Donovan Mitchell führte die Cavaliers zum achten Erfolg in Serie. Nationalspieler Dennis Schröder fehlte erneut verletzungsbedingt.

