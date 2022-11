Bayern: Salihamidzic schließt Nübel-Rückkehr 2023 aus

Mo., 07.11.2022, 13.23 Uhr

Noch bis Sommer 2023 ist Torhüter Alexander Nübel vom FC Bayern an den AS Monaco ausgeliehen. Eine Rückkehr nach München wird es dann aber definitiv nicht geben. Das erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf Stammkeeper Manuel Neuer. Der Vertrag des Nationaltorwarts an der Säbener Straße läuft noch bis 2024. Sowohl Nübel als nun auch der FCB schließen somit eine gemeinsame Bayern-Zeit mit Neuer aus. Wie es 2023 für Nübel damit weitergeht, ist offen. Der Ex-Schalker hat in München noch einen gültigen Vertrag bis 2026.

