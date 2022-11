Nächste Niederlage: Southampton trennt sich von Hasenhüttl

Mo., 07.11.2022, 13.24 Uhr

Der FC Southampton hat sich von Teammanager Ralph Hasenhüttl getrennt. Dies gaben die Saints am Tag nach der 1:4-Heimniederlage gegen Newcastle United und dem Absturz auf Tabellenplatz 18 der Premier League bekannt. Vorerst wird Co-Trainer Ruben Selles den Klub des deutschen Nationalspielers Armel Bella-Kotchap betreuen. Der Österreicher, der in der Bundesliga den FC Ingolstadt und RB Leipzig trainiert hatte, war seit Dezember 2018 Teammanager in Southampton.

