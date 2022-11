Neuer über homophobe Äußerungen von WM-Botschafter: "Inakzeptabel"

Mi., 09.11.2022, 15.53 Uhr

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat die homophoben Aussagen des WM-Botschafters von Katar verurteilt. "Das passt nicht in unser Weltbild" so der 36-Jährige am Rande der Vergabe der neuen Dienstfahrzeuge für die Bayern-Profis an der Säbener Straße. Auch weitere Maßnahmen innerhalb des DFB schloss Neuer nicht aus. Den WM-Ausfall von Timo Werner bedauert der Bayern-Keeper.

