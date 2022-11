WM-Aufgebot: Flick beruft Füllkrug, Moukoko und Götze

Do., 10.11.2022, 13.23 Uhr

Mit den Himmelsstürmern Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sowie dem einstigen WM-Helden Mario Götze greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Katar nach dem fünften Stern. Das Trio wurde von Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag in das 26-köpfige Aufgebot für die Weltmeisterschaft (20. November bis 18. Dezember) im Wüstenstaat berufen. Der SID zeigt die größten Überraschungen im Kader von Hansi Flick.

