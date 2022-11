WM-Fahrer Christian Günter: "Das war in der B-Jugend nicht absehbar"

Di., 15.11.2022, 19.24 Uhr

Für Christian Günter geht ein Traum in Erfüllung. Im Alter von 29 Jahren hat es der Freiburger Kapitän in den WM-Kader geschafft und fährt als Nationalspieler nach Katar. Eine Entwicklung, die sein Coach beim SC, Christian Streich, nicht kommen sah - und auch Günter nicht. In Maskat, der Hauptstadt des Oman, wo die DFB-Elf am Mittwochabend ihre WM-Generalprobe absolviert, präsentierte sich der Linksverteidiger locker und gut gelaunt und erzählte vom Anruf von Bundestrainer Hansi Flick mit der erhofften Nominierung.

