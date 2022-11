Handballerinnen siegen bei EM gegen Rumänien

Deutschlands Handballerinnen haben die EM-Hauptrunde mit einem 32:28 (16:14)-Sieg gegen Rumänien abgeschlossen. Dank des Erfolges vor 300 Zuschauern in Skopje verbesserte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in der Gruppe II zunächst mit 4:6 Punkten auf Rang drei.

Allerdings konnten die Niederlande und Spanien im Anschluss mit Siegen in der Tabelle noch an der deutschen Auswahl vorbeiziehen. Bei Patzern der beiden Rivalen würde Deutschland am Freitag in Ljubljana das Spiel um Platz fünf bestreiten. Beste Werferin für die DHB-Auswahl war Linksaußen Johanna Stockschläder mit zehn Toren.