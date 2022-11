Rückschlag für den Senegal: Mane verpasst die WM

Do., 17.11.2022, 21.23 Uhr

Sadio Mane hat bis zur letzten Sekunde gehofft - und mit ihm der ganze Senegal. Doch vier Tage vor dem WM-Auftakt des Afrikameisters verkündet Teamarzt Manuel Afonso die traurige Botschaft: Das MRT am Donnerstag in München habe ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben". Der Offensiv-Star des FC Bayern hatte sich im vorletzten Bundesliga-Spiel vor der WM gegen Werder Bremen (6:1) eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und verpasst nun die Endrunde in Katar.

