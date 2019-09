1000. DEL-Spiel – Grizzlys-Ass Furchner über Top-Erlebnisse

Seit 2002 spielt Sebastian Furchner ununterbrochen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Nach sechs Jahren mit 350 Spielen in Köln ist er nun bereits in der zwölften Saison mit bislang 649 Partien für die Grizzlys Wolfsburg. Heute von 19.30 Uhr an steht er zum 1000. Mal in einem Match der...