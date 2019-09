Grizzlys-Schock: Kieferbruch bei Button, Sperre für Likens

Der Verdacht des Kieferbruchs hat sich leider bestätigt bei Ryan Button. Der Verteidiger des Eishockey-Erstligisten kehrt frühestens nach der Länderspielpause Mitte November zurück. In den nächsten beiden Partien am Mittwoch (19.30 Uhr, Eis-Arena) gegen Straubing und am Freitag (19.30 Uhr) in...