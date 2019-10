Grizzlys Wolfsburg kassieren dritte Pleite in Folge

Die Grizzlys Wolfsburg sind seit dem Furchner-Jubiläum aus dem Rhythmus. Am Mittwochabend kassierten sie in der Deutschen Eishockey-Liga die dritte knappe Pleite in Serie. 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) verloren sie vor 2125 Zuschauern ihr Heimspiel gegen den Überraschungszweiten Straubing Tigers. Nur Dominik...