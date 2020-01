Grizzlys-Profi Lucas Lessio: Mehr Eiszeit und Top-6-Platz

Unter Erfolgsdruck stehen die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga, müssen am besten schon am Freitag (19.30 Uhr) in Straubing punkten. In dem Spiel steht Lucas Lessio zwar noch nicht wieder zur Verfügung, aber der kanadische Sturmtank trainiert wieder, versprüht wahnsinnigen...