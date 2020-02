Grizzlys Wolfsburg – Furchner und Fauser zurück im Training

Das Lazarett der Grizzlys lichtet sich langsam. Fürs Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) hat Trainer Pat Cortina voraussichtlich mehr Auswahl als zuletzt am Mittwoch beim 4:3 in Bremerhaven. Denn: Kapitän Sebastian Furchner und sein Stellvertreter Gerrit Fauser...