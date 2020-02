Grizzlys Wolfsburg: Furchner rückt vor in ewiger Bestenliste

Drei Spiele in Folge hatte Sebastian Furchner wegen eines grippalen Infekts verpasst, doch bei seiner Rückkehr merkte man ihm nicht an, dass ihn zuletzt das Fieber ans Bett gefesselt hatte. Der Kapitän des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg avancierte am Freitagabend beim 5:1-Heimsieg über...