Saisonstart der Grizzlys Wolfsburg erneut verschoben

Saisonstart verschoben: Die Grizzlys Wolfsburg um Manager Charly Fliegauf sollen nun in der zweiten Dezember-Hälfte in die neue DEL-Spielzeit starten.

Eigentlich wollten die Eishockey-Profis der Wolfsburger Grizzlys am 13. November in die neue DEL-Saison starten. Doch daraus wird nichts. Stattdessen ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist das Ergebnis einer mehrstündigen Videokonferenz der Klubs am Freitag. Bis Mitte November sollen nun weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden. Das neue Ziel: ein Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte.

Dass der Auftakt erneut verschoben wird, kommt nicht ganz überraschend. „Wenn das Risiko nach wie vor viel zu hoch ist, haben wir die Möglichkeit, noch ein bisschen zu warten. Wir sind eine gute solidarische Gemeinschaft und wollen mit allen 14 Teams spielen“, hatte Charly Fliegauf, der Manager der Grizzlys, unlängst erklärt. Das Problem: Bei einer nur 20-prozentigen Auslastung der Hallen fehlt den Klubs der DEL über die Saison gesehen 60 Millionen Euro an Einnahmen. Daher erklärte Fliegauf auch: „Bei uns wird es eine wirtschaftliche Entscheidung vor der sportlichen geben.“ Keine Zusagen für Hilfen Die ist nun gefallen. „Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass wir in die neue Saison starten können. Es gilt nach wie vor, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Klubs in die Lage zu bringen, dass sie verantwortungsbewusst Eishockey spielen können“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Vor zehn Tagen hatte sich die Liga an die Politik gewandt und Zusagen oder finanzielle Hilfen gefordert. Doch es tat sich bislang nichts. „Wir haben stets sehr deutlich und transparent kommuniziert, dass wir unter den aktuellen Vorgaben sowie mit der Unsicherheit, ob und in welchem Umfang die nötige finanzielle Unterstützung kommt, nicht in die Saison starten können. Daran hat sich bis heute leider nichts geändert“, erklärte Tripcke. Doch langsam läuft den Verantwortlichen die Zeit weg. Selbst wenn die DEL in diesem Jahr noch mit der neuen Spielzeit beginnen kann, scheint der seit Jahrzehnten bewährte Modus mit Hauptrunde und Playoffs aufgrund der immer knapper werdenden Zeit kaum mehr zu realisieren sein. Mit Material von dpa