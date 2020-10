Grizzlys Wolfsburg stellen Kurzarbeitsplan auf

Wolfsburg. Wie sie den Oktober in Kurzarbeit überbrücken wollen und dürfen, haben die Profis des Eishockey-Erstligisten der Grizzlys Wolfsburg festgelegt.

„So etwas mitteilen zu müssen, macht keinen Spaß“, hatte Charly Fliegauf bereits einen Tag vor der am Mittwochmorgen erfolgten Teambesprechung geahnt. Der Manager der Grizzlys Wolfsburg hatte Spieler und Trainer morgens um 9 Uhr in der Mannschaftskabine versammelt und erklärte noch einmal die Entscheidung, wegen des erneut verschobenen DEL-Saisonstarts das Team aus finanziellen Gründen zurück in die Kurzarbeit zu versetzen, und skizzierte die Trainingsmöglichkeiten. Das Verständnis dafür war im Kreis des Eishockey-Erstligisten erstaunlich groß.

„Wir haben die Entscheidung verstanden“, sagt Kapitän Sebastian Furchner. „Charly hat uns von der Gesellschafterversammlung berichtet und uns erklärt, was das für uns bedeutet. Sowohl wie es finanziell als auch sportlich für uns im nächsten Monat weitergeht“, berichtet Vize-Kapitän Gerrit Fauser. Finanzielle Einschnitte Finanziell müssen die Grizzlys aufgrund der Kurzarbeiter-Regelungen spürbare Einschnitte beim Gehalt hinnehmen. Weil sich der Klub über einen entsprechenden Antrag Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit zurückholt, ist es ihm selbstverständlich untersagt, seine Angestellten zur Arbeit anzuhalten. „Der Verein gibt jedem Spieler aber die Möglichkeit, sich freiwillig auf und neben dem Eis fitzuhalten“, sagt Fauser. Für mehrere Einheiten pro Woche stellt der Klub demnach die Eisfläche zur Verfügung. Auch der Kraftraum ist geöffnet, die Spieler müssen sich aber selbst organisieren, wie sie ihn nutzen, ohne die Corona-Richtlinien, die zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl Trainierender gleichzeitig zulässt, zu verletzen. „Wir haben heute einen gemeinsamen Plan aufgestellt, wie wir in der Kurzarbeit und in den kommenden Wochen weiter auf freiwilliger Basis trainieren können. Der Klub bietet uns die erforderlichen Möglichkeiten“, sagt Furchner. Imageverlust befürchtet Glücklich sind die Grizzlys-Profis dennoch nicht über die Entscheidung der DEL, den bereits auf den 13. November erstmals verschoben gewesenen Saisonstart nun auf einen offiziell unbestimmten Zeitpunkt nach hinten zu schieben. Mitte Dezember, voraussichtlich am 18. Dezember, soll es nun losgehen. Dieses Datum wird an vielen Standorten kolportiert. Auch Fliegauf sprach zuletzt mehrfach davon und gab sich optimistisch, dass die Liga auf jeden Fall noch spielt in dieser Saison. Unsicher ist er sich jedoch, ob alle 14 Teams teilnehmen. „Es ist nicht gut, dass wir nun wieder in Kurzarbeit sind“, moniert Furchner. Der DEL-Veteran (1030 Liga-Spiele) fürchtet wie viele andere einen Imageverlust für die DEL. Die Grizzlys, die zu den wenigen Klubs zählen, die früh ihre Bereitschaft zu spielen bekundet hatten, hatten im September schon Mannschaftstraining und ein Testspiel (6:1 bei Zweitligist Eispiraten Crimmitschau) absolviert. Dieses Match sollte auch ein Zeichen für die anderen Standorte sein. „Das Beste“ daraus machen Den Kopf nun in den Sand zu stecken, helfe aber nicht. Furchner und Fauser vermitteln nicht den Eindruck, als ob sich die Grizzlys nun hängenlassen würden. „Jeder muss für sich das Beste aus der Situation machen, damit wir als Mannschaft bereit sind und auch jeder Einzelne bereit ist, wenn es losgeht“, fordert Furchner von sich und seinen Teamkollegen. Sollte sich der Starttermin 18. Dezember erhärten und dann voraussichtlich Mitte November während einer weiteren DEL-Gesellschafterversammlung beschlossen werden, beenden die Grizzlys laut Fliegauf im November die Kurzarbeit und nehmen wieder das Training auf.