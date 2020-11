Grizzlys Wolfsburg sind zurück – Training ja, Testspiel nein

Am Montag kehren die Profis der Grizzlys Wolfsburg aus der Kurzarbeit zurück ins Mannschaftstraining. Trainer Pat Cortina bereitet den Eishockey-Erstligisten auf den am 11. November beginnenden MagentaSport-Cup vor. Das Vorbereitungsturnier genießt einen hohen Stellenwert beim Klub. Wenngleich vieles anders ist als sonst.

„Wir werden doch kein Testspiel im Vorfeld bestreiten“, sagt Manager Charly Fliegauf. Am nächsten Wochenende hätten sich die Grizzlys gern warmgespielt. Doch die angefragten Gegner sagten ab. Berlin habe auf seine Abstellungen für den Deutschland-Cup verwiesen, Mannheim und Bremerhaven seien nicht interessiert gewesen.

Corona-Tests „negativ“

So bleiben nur die Trainingseinheiten. Cortina deutete bereits an, dass von nun an intensiv im taktischen und spielerischen Bereich gearbeitet werde. Mit Ausnahme der beiden Jungprofis Steven Raabe und Jan Nijenhuis (beide fürs beim Deutschland-Cup spielende DEB-Perspektivteam nominiert) hat der Coach alle Mann an Bord.

Vor dem vergangenen Wochenende absolvierten die Grizzlys-Profis noch eine Corona-Testung. „Alle waren negativ“, sagt der Manager erleichtert. Das Hygienekonzept sieht vor, dass die Mannschaft vor jedem Spiel des MagentaSport-Cups getestet wird. Die Tests nimmt Mannschaftsarzt Dr. Axel Gänsslen, zugleich Hygiene-Beauftragter des Klubs, zusammen mit seinem Kollegen Dr. Nazem Hamade und Physiotherapeut Thomas Woerlen in der Eis-Arena vor, wie Fliegauf weiter berichtet.

„Endlich wieder spielen“

Los geht es für sein Team am Samstag, 14. November (17 Uhr, Eis-Arena), gegen die Düsseldorfer EG. Zuschauer sind bekanntlich wegen des Teil-Lockdowns derzeit nicht erlaubt. Zu den Auswärtsspielen geht es erst am Spieltag mit dem Bus und anschließend direkt wieder zurück – ohne Übernachtung. Den Spielern dürfte es egal sein. „Sie wollen endlich nur wieder spielen“, sagt Fliegauf.