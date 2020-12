Fliegauf kritisiert Cup-Leistung: „Wir haben es vergeigt“

Wolfsburg. Der Manager des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg legt nach vier Niederlagen in Serie beim Magenta-Sport-Cup den Finger in die Wunde.

Noch lebt die Chance auf das Halbfinale im Magenta-Sport-Cup für die Grizzlys Wolfsburg . Das 2:3 der Düsseldorfer EG am Mittwochabend gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven war eine Bedingung dafür, dass der Wolfsburger Eishockey-Erstligist noch auf zumindest ein weiteres Spiel hoffen darf. Jetzt geht es am Freitag darum, nach vier eigenen Niederlagen am Stück den Bremerhavenern die erste bei diesem DEL-Vorbereitungsturnier zuzufügen. Gleichzeitig müssen die Wolfsburger darauf hoffen, dass die DEG zum Abschluss der Gruppe A am Sonntag in Krefeld maximal zwei Punkte holt. Dass das auch so kommen wird, mag Charly Fliegauf allerdings nicht glauben. Der Grizzlys-Manager zeigt sich enttäuscht vom bisher Gezeigten seiner Mannschaft.

„Ich glaube eher nicht, dass wir das Halbfinale noch erreichen“, hatte der 60-Jährige vor dem ersten Bully in Düsseldorf gesagt und das auch begründet: „ Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Ich hatte mir mehr versprochen. Aber wir haben es vergeigt.“ Die Erwartungen hatten klar höher gelegen, zumal die Wolfsburger als eines der ersten DEL-Teams wieder auf dem Eis waren, und zudem ein vielversprechendes Team zusammengestellt hatten. Fliegauf betont: „Das muss man klar ansprechen in der Mannschaft, schließlich befinden wir uns in der finalen Vorbereitungsphase auf die Saison. Viel Zeit bleibt nicht mehr.“ Herzfolgeerkrankung nach Corona – der Fall Janik Möser: Die mutigen Grizzlys Mösers Lage „ein großer Schock“ für Grizzlys-Kollege Pfohl Grizzlys Wolfsburg- Fall Möser sorgt bundesweit für Aufsehen Erster Corona-Fall der Grizzlys Wolfsburg – mit üblen Folgen Fliegauf fehlt „das Zwingende ums Tor herum“ Was dem Manager vor allem fehlt, ist „das Zwingende ums Tor herum. Von den sechs Toren aus den vergangenen vier verlorenen Spielen wurden nur vier von Stürmern erzielt. Daran sieht man, wo es uns noch fehlt.“ Dieses Zwingende war auch deutlich bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Dienstag gegen Krefeld zu sehen. 66:37 Schüsse standen nach 61:39 Minuten zu Buche. Nicht einmal die Hälfte von ihnen kam aufs Pinguine-Tor und die wenigsten davon waren wirklich eine Gefahr für Krefelds Goalie Jonas Johansson. Dass sich die Neuzugänge noch besser einfinden müssen, ist das eine. Fliegauf hebt namentlich drei Profis hervor, die schon in der vergangenen Saison da waren und ihre Form noch suchen. „Garrett Festerling, Mathis Olimb und Anthony Rech haben noch große Probleme, ihre Form zu finden“, sagt der Manager. Rech hatte vor dem 0:1 gegen Krefeld gepatzt, Olimb in der Verlängerung vor dem Siegtreffer der Gäste nur halbherzig gestört – ganz abgesehen davon, dass offensiv mehr kommen müsste vom punktbesten (Rech) und zweitbesten (Olimb) Stürmer. Fauser hat mit leichtem Training begonnen Immerhin: Spencer Machacek führte sich gegen die Pinguine mit einem Treffer wieder ein. Der kanadische Außenstürmer hatte in Düsseldorf und zuvor in Krefeld gefehlt, weil seine Frau hochschwanger war. Inzwischen ist das Baby da, am frühen Sonntagmorgen kam mit Deacon sein zweiter Sohn zur Welt. Auch die Auszeit von Nationalstürmer Gerrit Fauser könnte bald enden, wenn Bremerhaven zu früh kommt. Der 31-Jährige leidet an einer Adduktorenverletzung, die er sich beim Warmmachen vor dem Training zugezogen hatte. Inzwischen hat Fauser allerdings wieder mit leichtem Training anfangen können.