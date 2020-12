Bei den Grizzlys geht’s jetzt um den Biss

Die Enttäuschung über die eigene Leistung nach furiosem Auftakt beim Magenta-Sport-Cup war riesengroß bei den Grizzlys. Selbst vor dem letzten Gruppenspiel am Freitag in Bremerhaven hatte es noch eine Resthoffnung auf das Halbfinale gegeben, das die Mannschaft von Coach Pat Cortina aber mit dem 1:3 bei den Fischtown Pinguins verspielte. Sebastian Furchner hatte im Anschluss deutliche Worte gefunden, unter anderem betont: „Okay ist nicht gut genug.“ Cortina stimmt der Analyse seines Kapitäns voll und ganz zu – und sprach zwei Wochen vor dem DEL-Saisonstart über die Gründe für die schwache Vorbereitung und woran es jetzt zu arbeiten gilt.

Die – keineswegs unberechtigte – Erwartungshaltung angesichts einer der längsten Vorbereitungsphasen aller DEL-Klubs nennt der Trainer als einen der Gründe dafür, warum es nach dem 7:0 im ersten Spiel gegen arg dezimierte Düsseldorfer fünf Niederlagen setzte. Denn zum einen sahen sich die Wolfsburger verstärkt, zum anderen waren auch die Trainingseindrücke gut. Nur, so Cortina: „Wir hatten viel Zeit und wir mochten, was wir im Training zu sehen bekamen. Aber es war wegen der fehlenden Spiele nicht messbar.“ Sprich: Lange Zeit wähnten sich die Grizzlys auf dem richtigen Weg, ohne zu merken, dass sie an einem bestimmten Punkt offenbar falsch abgebogen waren.

Hinzu kam der Eindruck, dass man nach so langer Vorbereitungszeit von immerhin zweieinhalb Monaten natürlich viel weiter sein müsse, als die Teams, die aufgrund von Kurzarbeit viel später in den Trainingsbetrieb gestartet sind. Vielleicht, so mutmaßt Cortina, habe das umgekehrt aber auch dafür gesorgt, dass die später gestarteten Teams einfach sofort bereit waren, weil der Druck ein größerer war als bei den Wolfsburgern. „Unsere Gegner wussten, dass wir weiter waren“, so der Italo-Kanadier, was zu Extramotivation geführt haben dürfte.

Hinzu kam, dass die Grizzlys den Cup für zahlreiche Experimente nutzten: Unterschiedliche Reihenkonstellationen, die Spieler erhielten ungefähr die gleiche Eiszeit, um sich zu zeigen. Als Ausreden will der 56-Jährige das nicht missverstanden wissen. Aber er sagt auch: „Glücklicherweise war es nur Vorbereitung, das ist wichtig. Aber es ist nicht alles okay.“ Der 56-Jährige bleibt aber positiv: „Es kann eine gute Erinnerung für uns gewesen sein, dass die DEL eine sehr gute Liga ist. Wenn wir daraus lernen, dann wird es uns stärker machen.“

Und darum geht es von der nächsten Einheit am Montag an: bereit zu sein, wenn am 20. Dezember die Krefeld Pinguine zum Auftaktspiel der Saison 2020/21 zu Gast sein werden. Furchner meinte nach Bremerhaven: „Wir müssen die nächsten zwei Wochen knüppelhart arbeiten.“ Cortina wird nicht mehr allzu viel durchtauschen in den Reihen, jetzt geht’s ums Einspielen und darum, in den bestehenden Formationen Lösungen zu finden, um mehr Torgefahr zu erzeugen.

Das Spiel in der neutralen Zone sah in Bremerhaven gut aus, aber direkt vor dem Tor muss mehr Bewegung rein, die gegnerischen Keeper dürfen nicht so viel freie Sicht haben wie sie Pinguins-Keeper Brandon Maxwell am Freitag in vielen Situationen hatte. Dann kommt auch das verlorene Scheibenglück zu den Grizzlys zurück. Noch einen Testgegner vor dem Auftakt zu finden, ist laut Cortina angestrebt, aber schwierig. Die DEL2-Teams spielen schon um Punkte, darunter ergibt es wenig Sinn. Und mögliche DEL-Gegner, die ohne größeren logistischen Einsatz zu erreichen sind, sind begrenzt oder wie die Eisbären Berlin noch in Quarantäne.

Cortina hofft zudem, dass Gerrit Fauser (Adduktorenverletzung), der mit leichtem Eistraining begonnen hat, zum Auftakt wieder dabei ist. Der Nationalspieler selbst sagt: „Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich zum Start wieder fit.“ Und der Grizzlys-Coach hofft, dass Dominik Bittner, der sich am Freitag im Schlussdrittel eine Unterkörperverletzung zugezogen hatte, nicht länger ausfällt. Cortina sagt: „Wir hoffen, es ist nicht so schlimm. Am Montag werden wir mehr wissen.“

Und ab dann geht’s für ihn und sein Team auch darum, den nötigen Biss für die Hauptrunde zu bekommen.