14 Spiele in 28 Tagen – so geht’s nach Nordduellen weiter

Nach dem Spiel am Dienstagabend bei den Eisbären Berlin haben die Grizzlys Wolfsburg fast genau zwei Drittel der internen Spiele in der Nordstaffel absolviert. So langsam geht der Blick auf die weiterführenden Überkreuz-Partien mit den Mannschaften aus der Südstaffel der Deutschen Eishockey-Liga. Und die werden es so richtig in sich haben: 14 Spiele gegen die sieben Südvertreter (jeweils einmal zu Hause und einmal auswärts) stehen binnen 28 Tagen für den Wolfsburger Erstligisten an. Dies hat die DEL inzwischen bekanntgegeben.

