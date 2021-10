Grizzlys-Profi Bittner: Bremerhavens Glück vom anderen Stern

Dominik Bittners Gesicht nach dem Bremerhavener Treffer zum 4:2 spricht Bände. Zum zweiten Mal in einem Spiel traf ihn ein Puck, änderte die Richtung und sprang ins eigene Tor. „So etwas“, erzählt der Verteidiger kopfschüttelnd, „passiert normalerweise einmal alle zig Spiele.“ Diesmal aber eben gleich zweimal, was zur Folge hatte, dass der Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg an der Nordsee unglücklich mit 3:4 verlor.

Statistisch gibt es im Eishockey eh keine Eigentore, aber solch ein blöder Doppelpack kann einen Spieler schon mal aus der Bahn werfen. „Ich habe das schon komplett abgehakt. In beiden Situationen mache ich ja keinen Fehler und stehe genau da, wo ich hingehöre. Dass es dann so passiert, wie es passiert, ist Pech beziehungs Glück von einem anderen Stern für Bremerhaven“, sagt der Pechvogel und nimmt die blöden Zufälle mit einem Schuss Galgenhumor hin.

Wie hat er die kuriosen „Eigentore“ in Erinnerung? „Das erste geht von Ryan Buttons Schienbeinschoner an meinen und dann im 90-Grad-Winkel rein, während ich so, wie ich es machen muss, Verlic’ Schläger am langen Pfosten wegnehme. Ich erfülle zu 100 Prozent meine Aufgabe und stehe genau da, wo ich hingehöre“, beschreibt er die Szene, die zum 2:1 führte.

Dominik Bittner hat „absolutes Pech“

Und das zweite zum 4:2? „Da“, beginnt „Bits“ die Erzählung, „ist es blöd, dass wir so kurz vor Ende noch in einen Konter laufen. Das Zwei-auf-eins hätte ich eventuell besser spielen und den Pass besser wegnehmen können. Ich wollte aber einen Fehlpass provozieren.“ Trotzdem sei es noch gut gespielt gewesen und der Gegner habe erst einmal die hüpfende Scheibe vor dem Tor unter Kontrolle bringen müssen und zudem keinen guten Winkel mehr zum Schießen gehabt. Auch Torwart Chet Pickard habe hervorragend den Winkel verkürzt. „Dass die Scheibe da von der Schulter, glaube ich, wieder an mein Schienbein springt, ist absolutes Pech.“

Nein, von solch kleinen, aber bösen Eishockey-Wahrscheinlichkeiten will sich Bittner nicht verrückt machen lassen. „Ich würde es in beiden Situationen wieder so spielen“, sagt er. Trotz aller Widrigkeiten habe sein Team erneut „ein gutes Spiel“ gezeigt. „Am Ende hat uns eventuell das nötige Glück gefehlt, dass wir in den Spielen davor in manchen Situationen hatten.“ Punkt! „Eigentore“ abgehakt!

