1400+x Fans dürfen bei den Grizzlys Wolfsburg in die Halle

Wenn die Grizzlys Wolfsburg am Freitag (19.30 Uhr) in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Straubing Tigers antreten, bleiben die Ränge wie schon am Sonntag in Mannheim leer. Während die Adler wie die beiden anderen baden-württembergischen Standorte Bietigheim und Schwenningen von sich aus auf eine eh nur erlaubte Minimumbelegung von 750 Besuchern verzichte(te)n, herrscht im Bundesland Bayern vorübergehend wieder Geisterspiel-Pflicht. Auch für die Grizzlys-Heimspiele wurden die Corona-Regeln noch einmal verschärft. Aber am Sonntag (14 Uhr) gegen Bremerhaven dürfen immerhin mehr als 1400 Besucher eingelassen werden.

Am Mittwoch hatte das auch für den Sport zuständige niedersächsische Innenministerium die Profisport-Klubs des Bundeslandes zu einer virtuellen Konferenz einberufen. Minister Boris Pistorius und seine Mitarbeiter stellten den Vereinsvertretern die abermals angezogenen Corona-Regeln vor.

Yannick Imler ist bei den Grizzlys Wolfsburg einer der beiden Hygiene-Beauftragten. Foto: Grizzlys Wolfsburg / oh

Für die Grizzlys nahmen die beiden Hygiene-Beauftragten des DEL-Vizemeisters daran teil, Dr. Axel Gänsslen und Yannick Imler. Auf Letzteren und weitere Helfer kommt am Freitag nun ein neuer Arbeitseinsatz in der Eis-Arena zu. „Die darf nun nur noch gemäß des Schachbrettmusters belegt werden“, berichtet Imler.

Plan: 1400 Sitze plus x Stehplätze

Dadurch verkleinere sich die grundsätzlich vom Land erlaubt gewesene Maximalzahl von 2500 Besuchern in der Halle, die regulär sogar 4503 Zuschauer fasst. 1400 Sitzplätze können die Grizzlys nun anbieten, weil jeder zweite gesperrt werden muss. „Wir wollen aber auch weiter Stehplätze vorhalten“, sagt Imler. Wie viele, könne man erst nach dem Arbeitseinsatz sagen. Auch auf den Stehrängen werde man nun per Klebeband ein Schachbrettmuster aufbringen, um die Abstandsregeln zu wahren. Angesichts von bislang 1547 Zuschauern im Saisonschnitt trifft die Verschärfung die Grizzlys weniger hart als viele Konkurrenten.

Die neue Belegungsvariante stellt die Grizzlys und ihre Fans jedoch vor weiteren organisatorischen Mehraufwand, für den der Klub seine Anhänger um Verständnis bittet. „Aufgrund der Umstellung auf das sogenannte Schachbrettmuster müssen bisher gekaufte Tickets für unsere Heimspiele, auch Dauerkarten, neu gebucht werden – als kostenloses Ersatzticket. Die Abstandsregelung gilt auch für die Stehplatzbereiche“, teilt der Verein mit. Und weiter heißt es dazu: „Alle Ticketkäufer sind von uns per E-Mail informiert worden. Sollte keine E-Mail eingegangen sein, bitten wir, über umbuchung@grizzlys.de mit uns Kontakt aufzunehmen.“

Booster-Regelung greift erstmals

Erstmals greift bei einem Grizzlys-Heimspiel auch die neue Booster-Regelung. Es gilt zwar weiter die 2G-Plus-Regel (geimpft oder genesen plus getestet) in der Eis-Arena. Wer aber – und das hatte die Landesregierung zum vergangenen Wochenende neu eingeführt – schon seine Booster-Impfung bekommen hat (für gewöhnlich die dritte Impfung), braucht keinen Test mehr vorzuweisen. Der Booster-Status zählt vom ersten Tag der Auffrischung an.

Imler berichtet zudem, dass sich die Grizzlys weiter bemühen, schon zum Heimspiel gegen Bremerhaven eine Corona-Test-Station an der Eis-Arena einzurichten. Die zuletzt bereits erweiterte FFP2-Maskenpflicht bleibt bestehen. Vom Betreten des eingezäunten Rainer-Schumacher-Platzes an muss die Maske getragen werden und darf auch am Platz nicht abgesetzt werden. Ausnahme: „Vor der Eis-Arena in einem eigens eingezäunten Bereich beim Imbiss- und Getränkestand darf die Maske zum Essen, Trinken und Rauchen abgesetzt werden“, berichtet Imler. Im VIP-Bereich gelte zudem die Gaststätten-Verordnung. „Hier achten wir auch darauf, dass an den Tischen nur die zugelassene Zahl an Haushalten Platz nimmt.“

Lob für die Fans

Im Zusammenhang mit den Corona-Regeln spricht Imler den Grizzlys-Fans ein dickes Lob aus. „Sie halten sich extrem gut daran und zeigen auch sehr viel Verständnis“, sagt der Hygiene-Beauftragte.

Dass die DEL-Klubs in der Pandemie den Kopf nicht in den Sand stecken und auch mit humorvollen Aktionen aktiv zur Verbesserung der Lage beitragen wollen, demonstrierten zwei Wolfsburger Konkurrenten. In Iserlohn benannten sich die Roosters vorübergehend in Boosters um. Auf die Weise wollen sie ebenso die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen wie die Nürnberg Ice Tigers, die aus sich die Impf Tigers machten. Beide Teams waren in dieser Saison schon von Corona-Fällen gebeutelt.

Grizzlys aktuell:

Spencer Machacek (steifer Nacken) ist rechtzeitig fit geworden. Der Stürmer stieg am Donnerstag mit in den Mannschaftsbus der Grizzlys Wolfsburg. Nicht mit an Bord war Steven Raabe. Der Verteidiger ist krank zu Hause geblieben. Damit ist klar: Angreifertalent Luis Schinko wird am Freitag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers seine Premiere in der Deutschen Eishockey-Liga geben.

Während Schinko neben Jan Nijenhuis und Thomas Reichel als einer von drei U23-Spielern aufgrund der U23-Regel gesetzt ist im 21er-Spieltagskader, muss Trainer Mike Stewart am Spieltag noch zwei Ü23-Akteure streichen. Zuletzt hatte es Verteidiger Janik Möser und Angreifer Valentin Busch getroffen. Ob erneut Dustin Strahlmeier im Tor steht oder Chet Pickard mal wieder eine Chance bekommt, will der Coach erst am Freitag entscheiden.

Weiterhin nicht einsatzbereit sind die beiden Mittelstürmer Fabio Pfohl (muskuläre Probleme) und Tyler Gaudet (Wadenbeinbruch). Letzterer befindet sich aber bereits wieder im Training. Stewart hatte zuvor schon seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Kanadier vielleicht in der nächsten Woche wieder eine Option ist. Ähnliches gilt für Pfohl, bei dem die Genesung aber auch noch ein paar Tage länger dauern könnte.

