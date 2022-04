1:3 gegen Bremerhaven – Grizzlys noch nicht durch

WOLFSBURG, GERMANY - APRIL 14: Fabio Pfohl (R) of Grizzlys Wolfsburg challenges Alexander Friesen of Pinguins Bremerhaven in the first period during game three of the Penny DEL Play-Off quarter final between Grizzlys Wolfsburg and Pinguins Bremerhaven at Eisarena Wolfsburg on April 14, 2022 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Martin Rose/Getty Images)

Das war nichts: Die Grizzlys Wolfsburg haben den schnellstmöglichen Halbfinal-Einzug am Donnerstagabend verpasst, am Samstag (16.30 Uhr) wartet nun Spiel 4 in der Play-off-Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. 3920 Fans in der Eis-Arena sahen eine verdiente 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)-Niederlage der Grizzlys, für die nur Darren Archibald traf.

Mehr zu den Grizzlys Wolfsburg:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Grizzlys-Coach Mike Stewart schickte die Aufstellung aus Spiel 2 am Dienstag (6:2 in Bremerhaven) auch in das zweites Heimspiel am Donnerstag. Bei den Gästen gab es die einzige Änderung im Tor: Maximilian Franzreb spielte anstelle von Brandon Maxwell. Das bedeutete auch: Der slowakische Topcenter der Pinguins, Ziga Jeglic, war erneut nicht einsatzbereit – eine Riesenschwächung, das war schon am Dienstag zu sehen.

Grizzlys-Stürmer Darren Archibald (Mitte) sorgte mit seinem Treffer in der 12. Minute für den 1:1-Ausgleich. Foto: Grizzlys Wolfsburg / City-Press GmbH (oh)

Friesen bringt Pinguins erstmals in der Serie in Front

Die Grizzlys spielten wieder ein richtig gutes erstes Drittel, hatten viel mehr Schüsse, schafften es viel häufiger in die gefährliche Zone vor dem Tor als die Gäste, die auch noch mit einem schwachen Powerplay in die Partie starteten. Es sah schon so aus, als würden die Grizzlys diese erste Unterzahl schadlos überstehen, da war Niklas Andersen sträflich allein gelassen, überwand Strahlmeier und brachte die Pinguins im dritten Spiel erstmals in Führung – sollte das Momentum doch noch einmal auf die Seite der Gäste gehen?

Die Wolfsburger ließen es nicht zu. Sie fanden schnell Antworten, drängten Bremerhaven zurück. Auch wenn es im eigenen Powerplay noch nicht so funktionieren wollte, war der Ausgleich eine Frage der Zeit. Bei 4:4 spielten die Grizzlys ihre technischen Stärken aus, Archibald fälschte dann einen Schuss von Chris DeSousa noch entscheidend ab – 1:1 (12.). Und die Gastgeber waren gegen Ende des Auftaktdrittels näher am zweiten Tor als die Pinguins, Gerrit Fauser und Spencer Machacek scheiterten in Überzahl am guten Franzreb (16.).

Friesen trifft, dieses Mal keine Grizzlys-Antwort

Bremerhaven kam gut aus der Kabine und ging schon wieder in Führung. Dieses Mal war es Alexander Friesen, der Dustin Strahlmeier überwand. Allerdings war’s vorher ein unnötiger Scheibenverlust hinter dem Tor. Der Goalie hatte die Scheibe gestoppt, aber Armin Wurm war nicht schnell genug da, so dass Markus Vikingstad auflegen konnte (22.). Die Gäste hatten jetzt einen Weg gefunden, das Grizzlys-Spiel empfindlicher zu stören als in den ersten beiden Parteien.

Und so richtig lief es auch im weiteren Verlauf nicht. Allerdings schaffte es Bremerhaven nicht, die Unkonzentriertheiten zu bestrafen, so blieben die Grizzlys im Spiel. Erst kurz vor der Pausensirene drehte Wolfsburg noch einmal auf, hatte durch Machacek (2) und Trevor Mingoia richtig gute Gelegenheiten. Aber sie zielten zu ungenau oder Franzreb war auf dem Posten (38.). Die Wolfsburger mussten im Schlussabschnitt eine Schippe draufpacken.

Das versuchten sie auch, die beste Chance vergab Anthony Rech nach einem Konter, auch für ihn war bei Franzreb Endstation (46.). Jan Urbas, der kurz vor der zweiten Pause kurzzeitig offenbar angeschlagen in die Kabine gegangen war, machte es besser und erzielte das 3:1.

Bremerhaven verteidigte es gut, die Grizzlys fanden keinen Weg mehr zurück, auch wenn sie Fischtown hinten gerade in den letzten Minuten richtig einschnürten. Knapp drei Minuten vor dem Ende nahm Stewart Strahlmeier zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Auch wenn Bremerhaven das leere Tor nicht mehr traf, es reichte, um die Serie zurück nach Bremerhaven zu holen. Spiel 4 steigt am Samstag (16.30 Uhr) in Bremerhaven.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

Spiel kompakt

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Krupp, Murray; Button, Wurm; Bittner, Melchiori – Archibald, Festerling, Fauser; Machacek, Gaudet, Mingoia; Rech, DeSousa, Enlund; Schinko, Pfohl, Nijenhuis.

Fischtown Pinguins: Franzreb – Eminger, Krogsgaard; Alber, Dietz; Bruggisser, Moore; Stowasser – Andersen, Wejse, Mauermann; McGinn, Friesen, Uher; Verlic, Vikingstad, Urbas;

Trska, Kinder, Lutz.

Tore: 0:1 (3:13) Andersen (McGinn, Uher/5:4), 1:1 (11:21) Archibald (DeSousa, Murray/4:4), 1:2 (21:05) Friesen (Vikingstad), 1:3 (45:43) Urbas (Bruggisser).

Strafen: Wolfsburg 8 Minuten, Bremerhaven 8 Minuten.

Schiedsrichter: Marian Rohatsch und Andrew Wilk.

Personal: Bei den Grizzlys fehlten im Sturm Kapitän Sebastian Furchner (Verletzung im Kopf-/Nackenbereich), U23-Akteur Thomas Reichel, Phil Hungerecker und Alexandre Mallet sowie Janik Möser in der Abwehr. Zu den Gründen machen die Wolfsburger zu diesem Saisonzeitpunkt keine Angaben mehr. Ersatztorhüter war Chet Pickard, Goalie Justin Coreau stand nicht im Kader.

Zuschauer: 3920 in der Eis-Arena.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de