2:3 – Phillip Bruggisser schockt die Grizzlys in der Verlängerung

Es war ein intensives Spiel 4, das sich die Grizzlys Wolfsburg (rechts Fabio Pfohl) und Bremerhaven am Samstag im Play-off-Viertelfinale lieferten. Am Ende jubelten die Fischtown Pinguins dank des ehemaligen Wolfsburgers Phillip Bruggisser über den 2:2-Serienausgleich.

Jetzt wird es nach 2:0-Serienführung noch einmal richtig, richtig eng...: Die Grizzlys Wolfsburg haben nach Spiel 3 der Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins auch das vierte Spiel verloren. Am Ostersamstag gab’s vor 4035 Fans in Bremerhaven eine 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)-Niederlage in der zweiten Verlängerung. Ausgerechnet Phillip Bruggisser erzielte das entscheidende Tor des Spiels in der 92. Minute. Der dänische Offensivverteidiger hatte in der vergangenen Saison noch den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten gegen Bremerhaven mit seinem Tor in der Verlängerung ins Halbfinale geschossen, hatte bei den Grizzlys dann keine Zukunft mehr und kam über den Umweg Klagenfurt in Österreich an die Nordsee.

Dieses Mal erzwang er mit seinem Treffer das entscheidende fünfte Duell, das am Ostermontag wieder in der Wolfsburger Eis-Arena stattfindet. In der regulären Spielzeit hatten Darren Archibald und Gerrit Fauser für die Grizzlys einen frühen 0:2-Rückstand noch ausgeglichen.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zu den Grizzlys Wolfsburg:

Mike Stewart schenkte dem gleichen Kader das Vertrauen, der am Gründonnerstag eine 1:3-Heimniederlage kassiert hatte. Allerdings nahm der Grizzlys-Chefcoach eine Änderung in den Offensivformationen vor: Die Mittelstürmer Fabio Pfohl und Garrett Festerling tauschten die Reihen. Auch Bremerhaven hatte die gleiche Formation wie zwei Tage zuvor auf dem Eis.

Grizzlys werden zum Start kalt erwischt

Die Grizzlys waren gedanklich noch gar nicht auf dem Eis, da schlug es schon im eigenen Tor ein. Markus Vikingstad kam bedrängt von Julian Melchiori und Dominik Bittner zum Abschluss, von Keeper Dustin Strahlmeiers Schoner fiel der Puck vor die Füße von Dominik Uher, der zum 1:0 abstaubte. Da waren erst 18 Sekunden gespielt und die Wolfsburger das erste Mal ausgekontert. Und es kam noch dicker: Wieder war es ein schneller Gegenstoß der Gastgeber, Miha Verlic verwertete nach einer 2:1-Situation den nächsten Abpraller – nach nicht einmal vier Minuten waren die Grizzlys an der Nordsee richtig kalt erwischt. „Unser Start war weit weg von gut“, so Stewart.

Doch sie kämpften sich zurück in die Partie, und spätestens als Archibald den Anschluss erzielte, waren sie auch in der Partie. Da ging ein Ruck durchs Team, das den Kampf nun annahm und auch das erste Unterzahlspiel überstand Chris DeSousa hatte die größte Möglichkeit auf den Ausgleich, scheiterte aber an Maximilian Franzreb (13.).

Endlich – Gerrit Fauser überwindet Franzreb zum 2:2

Die Wolfsburger machten im zweiten Drittel zunächst genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hatten, mit viel offensivem Druck und einer Topchance, doch Archibald scheiterte am starken Franzreb (23.), der auch dafür verantwortlich zeichnete, dass die Pinguins ihr erstes Unterzahl-Spiel schadlos überstanden. Auch für Garrett Festerling und Jordan Murray war Endstation bei dem Fischtown-Goalie (jeweils 27.).

Franzreb war nun richtig warmgeschossen, parierte auch stark gegen DeSousa, der eine tolle Bittner-Vorarbeit abgeschlossen hatte (34.). Es war ganz wichtig, dass die Wolfsburger sich noch für die starke Leistung im zweiten Abschnitt belohnten. Archibald hatte die Scheibe in der neutralen Zone gewonnen, sie stark nach vorne getragen und dann Fauser bedient – es war der inzwischen hochverdiente Ausgleich (37.). „Wir haben noch einige Topchancen liegen gelassen“, so Wolfsburgs Coach.

Im dritten Drittel ging’s richtig eng zu – und in die Verlängerung

Es wog im letzten Drittel hin und her. Erst hatten die Grizzlys die besseren Gelegenheiten, im Powerplay durch Jonas Enlunds abgefälschten Schuss zum Beispiel (45.). Dann musste Strahlmeier sich mehrfach auszeichnen, gleich drei Mal prüfte ihn Bremerhavens Center Christian Wejse. Es war jetzt ein richtig enges Match, in dem sich keiner einen entscheidenden Fehler erlaubte.

Vor allem die Schiedsrichter zogen den Unmut der Fischtown-Fans auf sich; spätestens als Ross Mauermann wegen Beinstellens kurz vor Schluss vom Eis musste – nachdem eigentlich der Bremerhavener Stürmer gelegt worden war. Die Grizzlys schlugen allerdings kein Kapital aus der Überzahl 49 Sekunden vor dem Ende. Eng war’s vor allem bei Vladimir Eminger, der seinen eigenen Goalie prüfte. Doch die Pinguins retteten sich in Unterzahl in die Verlängerung.

Bruggisser entscheidet wieder – dieses Mal für Fischtown

In der ersten Overtime wäre es fast im Fischtown-Tor eingeschlagen, doch ein abgefälschter Jordan-Murray-Schuss ging knapp vorbei. So überstand Bremerhaven diese Unterzahl, und Mauermann verpasste frisch zurück von der Strafbank das entscheidende Tor für die Gastgeber. Jetzt musste Anthony Rech auf die Strafbank, doch Wolfsburg verteidigte es gut. Mächtig Dusel hatten die Gäste bei einem Pfostentreffer (75.). DeSousa fälschte Björn Krupps Versuch noch ab – vorbei (77.).

Und dann kam in der 92. Minute ausgerechnet Bruggisser, der im Vorjahr noch Wolfsburg im damals entscheidenden dritten Spiel gegen die Bremerhavener in der Verlängerung rausgeschossen hatte und zum Viertelfinal-Helden der Grizzlys wurde. Jetzt rettete der Däne die Pinguins nach 0:2-Serienrückstand noch ins entscheidende Spiel und ließ sich noch auf dem Eis von den Fans feiern. „Beide Mannschaften haben um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Es war ein Lucky Punch“, meinte Stewart. „Wir haben die gesamte Saison hart gearbeitet, um den Heimvorteil zu haben. Den wollen wir am Montag nutzen.“

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

XXXXX

Spiel kompakt:

Fischtown Pinguins: Franzreb – Bruggisser, Moore; Eminger, Kroogsgard; Alber, Dietz; Stowasser – Vikingstad, Friesen, Uher; McGinn, Verlic, Urbas; Mauermann, Wejse, Andersen, Trska, Kinder, Lutz.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Bittner, Melchiori; Button, Wurm; Krupp, Murray – Mingoia, Gaudet, Machacek; Archibald, Pfohl, Fauser; Rech, DeSousa, Enlund; Schinko, Festerling, Nijenhuis.

Tore: 1:0 (0:18) Uher (Vikingstad), 2:0 (3:44) Verlic (McGinn, Dietz), 1:2 (6:45) Archibald (Pfohl), 2:2 (36:11) Fauser (Archibald), 3:2 (91:31) Bruggisser (Urbas, McGinn).

Strafen: Bremerhaven 10 Minuten, Wolfsburg 6 Minuten.

Schiedsrichter: Marian Rohatsch und Andrew Wilk.

Personal: Bei den Grizzlys fehlten im Sturm Kapitän Sebastian Furchner (Verletzung im Kopf-/Nackenbereich), U23-Akteur Thomas Reichel (spielte Play-offs für die Hannover Scorpions), Phil Hungerecker und Alexandre Mallet sowie Janik Möser in der Abwehr. Zu den Gründen machen die Grizzlys zu diesem Saisonzeitpunkt keine Angaben. Ersatzkeeper war Chet Pickard, Goalie Justin Coreau stand nicht im Kader.

Zuschauer: 4035 in Bremerhaven.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de