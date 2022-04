2:3 nach 2:0 – Grizzlys Wolfsburg droht das Play-off-Aus

Im Halbfinale droht den Grizzlys Wolfsburg, die Luft auszugehen. Sechs Ausfälle trugen in Spiel 2 gegen RB München auch nicht dazu bei, dass es nach dem 1:5 im Auftaktmatch unterm Strich erfolgreicher wurde. Vor 3261 Zuschauern am Freitagabend in der Eis-Arena verlor der Vizemeister trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). Um das Aus in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga noch zu vermeiden, muss das Team von Trainer Mike Stewart nun drei Spiele in Folge gewinnen.

Anthony Rech und Phil Hungerecker hatten die Gastgeber in Führung gebracht. München schaffte den Turnaround durch Treffer von Austin Ortega, Ben Smith und Maximilian Kastner und hat am Sonntag (14 Uhr) daheim den ersten Matchpuck.

Der Blick auf Wolfsburgs Aufstellung bot schon Anlass zur Sorge. Mit Armin Wurm und nun auch Nationalspieler Dominik Bittner fehlten zwei Verteidiger, nur fünf waren übrig. Im Sturm fehlte eine komplette Reihe (Sebastian Furchner, Trevor Mingoia und der gesperrte Darren Archibald). Hungerecker kam deshalb zu seinem ersten Play-off-Einsatz in dieser Saison.

Grizzlys zu Beginn im Glück

Hätten die Gäste zwei Wolfsburger Patzer in der Hintermannschaft genutzt, wäre das Match wohl gleich in Münchens Richtung gelaufen. Aber Filip Varejcka traf nach einem Zusammenprall von Björn Krupp und Ryan Button nur das Lattenkreuz (3. Minute). Und Ben Smith scheiterte nach einem Annahmefehler Chris DeSousas an Torwart Dustin Strahlmeier (6.).

Binnen 76 Sekunden stand es dann aber 2:0. Jeweils auf Zuspiel von DeSousa, der Doppelschichten als Center ableistete, trafen Rech (7.) und Hungerecker (8.) ins lange Eck. Doch je länger das erste Drittel dauerte, desto stärker wurden die Münchner. Mit ihrem ersten Überzahlspiel – es dauerte nur 15 Sekunden – kamen sie durch Ortega zum Anschlusstreffer (16.). Glück, dass die Grizzlys die Führung noch in die erste Pause retteten.

Mallet stolpert, München gleicht azs

Nach dem Seitenwechsel verpassten sie es, im Powerplay wieder zu erhöhen. Alexandre Mallets Stolperer kurz hinter der eigenen blauen Linie bestraften die Roten Bullen mit dem verdienten Ausgleich (25.). Die dezimierten Grizzlys wirkten müde, spielten jedoch mit dem Mute der Verzweiflung. Gerrit Fauser (29.) auf Pass von Fabio Pfohl vergab eine 100-prozentige Chance. Kurz darauf konnte Luis Schinko (29.) Pfohls Vorbereitung nicht verwerten. Ausgerechnet in diese kleine Drangperiode fiel die nächste Unterzahl, die das Stewart mit Fortune und Strahlmeier schadlos überstand. Das Momentum war jedoch weg. Kastners „Abfälscher“ nach Konrad-Abeltshauser-Schlenzer drehte das Match – 2:3 (36.). In solch schwierigen Phasen muss auch mal das Powerplay den Unterschied ausmachen. Doch drei Überzahlsituationen ließen die Grizzlys in den ersten 40 Minuten aus. Hier machte sich das Fehlen der Spezialisten Mingoia und Archibald negativ bemerkbar.

Wer weiß, was passiert wäre, wenn Jonas Enlunds zum Tor geworfener Puck nicht nur den Pfosten getroffen hätte? Die Reihe DeSousa mit den beiden Außen Rech und Enlund war die auffälligste. Die Spielkontrolle verloren die Münchner jedoch selten. „Kämpfen bis zum Ende!“, forderten die Grizzlys-Fans mit Sprechchören in Endlos-Schleife auf den Rängen. Niemanden hielt es mehr auf seinem Sitz.

Grizzlys-Traum droht zu platzen

2:38 Minuten vor dem Ende nimmt Stewart eine Auszeit und den Torwart raus. Mit sechs Feldspielern (fünf Stürmer, ein Verteidiger) versuchen die Grizzlys noch einmal alles. Vergebens, obwohl sie richtig Druck machen! 0:2 liegen sie zurück in der Best-of-5-Serie. Am Sonntag stehen die Grizzlys in Spiel 3 in München schon mit dem Rücken zur Wand. Ohne einen Sieg geht es für sie in den Urlaub, und der Traum vom ersten Titel platzt.

Spiel kompakt:

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Krupp, Melchiori; Button, Murray; Möser – Machacek, Gaudet, Festerling; Mallet, Pfohl, Fauser; Nijenhuis, Schinko, Hungerecker; Rech, DeSousa, Enlund.

RB München: Haukeland – Blum, Daubner; Redmond, Abeltshauser; Boyle, MacWilliam; Szuber – Ortega, Smith, Ehliz; Schütz, Hager, Varejcka; Parkes, Street, Tiffels; Mauer, Kastner, Gogulla.

Tore: 1:0 (06:31) Rech (DeSousa), 2:0 (07:46) Hungerecker (DeSousa, Murray), 2:1 (15:08) Ortega (Blum/5:4), 2:2 (24:59) Smith (Ehliz, Ortega), 2:3 (35:09) Kastner (Abeltshauser, Gogulla).

Strafen: Wolfsburg 8 Minuten, München 6 Minuten.

Schiedsrichter: Andrew Wilk und Marian Rohatsch.

Zuschauer: 3261.

Personal: Den Grizzlys fehlten die Stürmer Sebastian Furchner (Kopf- und Nackenverletzung), Darren Archibald (gesperrt), Trevor Mingoia, Thomas Reichel sowie die Verteidiger Dominik Bittner und Armin Wurm (alle Ausfallgrund unbekannt). Torwart Jared Coreau war überzählig und stand nicht im 21er-Spieltagskader. Als Ersatztorwart saß Chet Pickard auf der Bank.

