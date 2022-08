Das sind die neuen DEL-Trikots der Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg präsentieren ihre neuen Gewänder. Am Donnerstag veröffentlichte der Eishockey-Erstligist seine Trikots, mit denen Dominik Bittner und Co. in der DEL auflaufen werden. Besonders bei den schwarzen Heimjerseys gingen die Verantwortlichen dabei speziell auf die Wünsche der Fans ein.

Denn: Das Wappentier kommt darauf noch präsenter zur Geltung. „Mit dem schwarzen Heimtrikot wollen wir dem Wunsch unserer Fans entsprechen und haben den Grizzly daher als Silhouette noch prominenter platziert“, erklärt Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Das weiße Auswärtsdress dagegen soll mit der Wabenoptik an das Play-Off-Jersey der Vorsaison erinnern.

Erster Einsatz für die Heimtrikots der Grizzlys Wolfsburg gegen Frankfurt

Bleibt noch das Auswärtstrikot – das sogenannte 3rd-Jersey mit starkem Orangeton. „Ich denke, wir haben dieses Jahr eine gute Mischung gefunden und hoffen, dass jeder unserer Fans seinen Favoriten finden wird“, so Fliegauf. Erstmals zum Einsatz kommen wird das Heimtrikot beim Ligaauftakt am 16. September, wenn die Grizzlys Aufsteiger Löwen Frankfurt empfangen (19.30 Uhr).

Die Pflichtspielsaison beginnt für die Wolfsburger aber schon zwei Wochen zuvor. Am 2. September startet die Mannschaft von Trainer Mike Stewart von 20.15 Uhr an in der Eis-Arena gegen den schweizer Meister EV Zug in die Champions Hockey League (CHL). Dann aber noch in eigens für die CHL-Spielzeit entworfenen Trikots.

red

