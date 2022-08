Morley und Murray sorgen für Grizzlys-Achtungserfolg

Nach hartem Kampf in einem zum Teil überhart geführten Testspiel gewann Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg beim Turnier in Yverdon-les-Bains in der Schweiz gegen den eidgenössischen Erstligisten Lausanne HC mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:1) nach Penaltyschießen. Die Grizzlys-Tore in der regulären Spielzeit schoss Tyler Morley (2). Jordan Murray verwandelte den entscheidenden Versuch im Shoot-out.

Mehr zum Thema:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil das vorangegangene Match beim Turnier „Coupe des Bains“ sehr lange gedauert hatte, begann das Wolfsburger Match erst mit 20 Minuten Verspätung. Zwei Topstürmer musste Trainer Mike Stewart ersetzen. Spencer Machacek laborierte weiter an einer Oberkörperverletzung. Nun fiel aber auch Gerrit Fauser (Unterkörperverletzung) aus. Seinen Posten in der dritten Reihe übernahm Laurin Braun. Im Tor tauschte der Coach. Justin Pogge übernahm wieder von Dustin Strahlmeier.

Gerrit Fauser von den Grizzlys Wolfsburg fiel verletzt aus. Foto: City-Press GmbH / Grizzlys Wolfsburg/oh

1. Drittel: Das Spiel war keine zweieinhalb Minuten alt, da saßen bereits zwei Grizzlys (Darren Archibald, Jean-Christophe Beaudin) auf der Strafbank. Schon beim 4:6 gegen den HC Fribourg-Gottéron am Dienstag hatten sich die Wolfsburger undiszipliniert verhalten. Liegt es daran, dass die Schweizer Erstligisten qualitativ besser sind als die DEL-Teams? Die Schützlinge von Trainer Mike Stewart waren jedenfalls Dauergäste auf der Strafbank. Acht Zwei-Minuten-Strafen und eine Spieldauerdisziplinarstrafe für Verteidiger Ryan Button kassierten sie in den ersten 20 Minuten. Insgesamt 41 Strafminuten sammelten sie. Das reicht für drei Spiele.

Faustkampf zwischen Button und Bozon

Das war die schlechte Nachricht aus dem Auftaktdrittel. Die gute: Die Grizzlys gingen mit einem 0:0 in den Mittelabschnitt gegen die ihr Chancenplus bis dato nicht nutzenden Schweizer, die in Tim Bozon wegen Fightings mit Button ebenfalls einen Spieler mit Spieldauerdisziplinarstrafe verloren, ansonsten aber nur sechs Strafminuten bis hierhin verzeichneten. Zwei 5-gegen-3-Situationen ließen die Eidgenossen aus. Wolfsburg hatte auch einmal kurz doppelte Überzahl. Es sprang aber ebenfalls nichts dabei heraus.

2. Drittel: Das Spiel blieb hart auf dem stumpf wirkenden Eis in der Halle in Yverdon-Les-Bains. Wenn man aus Wolfsburger Sicht zu dem Zeitpunkt etwas Positives aus dem Test ziehen wollte, dann die Erkenntnis, dass die Grizzlys auch in dieser Saison ein wehrhaftes Team stellen. Und angesichts der vielen Powerplays Lausannes verdienten sich auch die Unterzahl-Formationen ein Lob. Nach vorne ging diesmal wenig. Die bis dato beste Chance der Deutschen vergab Rhett Rakhshani. Der Stürmer scheiterte mit einem Penalty (31. Minute). Den hatte der gut spielende Neuzugang Lucas Dumont herausgeholt, als er in Unterzahl einen Konter lief und nur unfair gestoppt werden konnte.

Lausanne geht zweimal in Führung

In der 34. Minute musste dann Pogge zum ersten Mal hinter sich fassen – das verdiente 0:1 durch Lausannes Michael Hügli. Das nur selten zum Einsatz gekommene Wolfsburger Powerplay hatte bis dahin noch Sand im Getriebe. Fast hätte der Gegner daraus Kapital geschlagen mit einem Mann weniger auf dem Eis (36.).

3. Drittel: Als die Grizzlys drei Sekunden nach Start des Durchgangs ein Powerplay bekamen, glich Morley zum 1:1 (41.) aus. Bei 4-gegen-4 demonstrierten die Schweizer wieder ihre spielerische Klasse und sorgten durch Martin Gernat für das 1:2 (44.). Doch wieder Morley (46.), erneut auf Zuspiel von Luis Schinko, traf zum 2:2.

Der Murray-Doppelschlag entscheidet

Overtime: Damien Riat (62.) besaß in der 3-gegen-3 gespielten fünfminütigen Verlängerung die Topchance zum Sieg des HC – Latte und Penaltyschießen. Dort trafen nur Robin Kovacs und Murray von den jeweils ersten fünf Schützen. Im sechsten Durchgang trat erneut Murray an und verwandelte. Anschließend zielte Michael Hügli vorbei – Sieg für die Grizzlys.

So geht es weiter: Am Freitag (17 Uhr) treten die Grizzlys in Yverdon-les-Bains zu ihrem letzten Turnierspiel gegen den Züricher SC Lions an. Es ist der letzte Test vor dem Start in die Champions Hockey League am Freitag, 2. September (20.15 Uhr, Eis-Arena), gegen den EV Zug, den starken Schweizer Meister.

Spiel kompakt

Grizzlys Wolfsburg: Pogge – Krupp, Zajac; Bittner, Murray; Wurm, Button; Mass; Möser – Mingoia, Jeffrey, Archibald; Rakhshani, Morley, Dumon; Schinko, Beaudin, Braun; Klos, Pfohl, Reichel.

Lausanne HC: Stephan – Gernat, Jelovac; Frick, Sidler; Marti, Heldner; Chamorel – Salomäki, Audette, Kovacs; Raffl, Jäger, Hügli; Sekac, Fuchs, Riat; Kenins, Emmerton, Bozon.

Tore: 0:1 (33:56) Hügli (Heldner, Sekac), 1:1 (40:40) Morley (Schinko, Murray/5:4), 1:2 (43:32) Gernat/4:4), 2:2 (45:41) Morley (Schinko), 3:2 (entscheidender Penalty) Murray.

Strafen: Wolfsburg 24 Minuten plus 5+20 für Button (Fighting), Lausanne 16 Minuten plus 5+20 für Bozon (Fighting).

Schiedsrichter: Daniel Piechaczek und Stefan Hürlimann.

Zuschauer: Etwa 500 in Yverdon-les-Bains.

Personalsituation: Zum Ausfall Spencer Machaceks (Oberkörperverletzung) kam ein weiterer hinzu. Stürmer Gerrit Fauser (Unterkörperverletzung) musste passen. Als Ersatztorwart saß diesmal Justin Pogge auf der Bank.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de