Grizzlys-Profi Schinko feiert Premiere in der DEB-Auswahl

Mit seinen Treffern in der CHL und DEL in dieser Saison hat sich Luis Schinko die erstmalige Nominierung in die A-Nationalmannschaft verdient.

Luis Schinko erhält den Lohn für seine bisherigen Topleistungen in dieser Saison. Der Eishockey-Profi der Grizzlys Wolfsburg wird beim Deutschland-Cup in Krefeld seine Premiere für die deutsche A-Nationalmannschaft feiern. Bundestrainer Toni Söderholm hat den 22-jährigen Stürmer ebenso für das Vorbereitungsturnier nominiert wie dessen Klub-Kollegen Dustin Strahlmeier und Janik Möser.

„Natürlich bedeutet mir die Einladung sehr viel. Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen“, kommentiert Schinko seine Nominierung. Mit Blick auf seine ersten Länderspiele im Erwachsenenbereich sagt er weiter: „Ich freue mich auf die Herausforderung und werde die Zeit genießen.“

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm lobt den Wolfsburger Nationalmannschafts-Debütanten Luis Schinko. Foto: Matthias Balk / dpa

Auch bei den Grizzlys ist man stolz. „Luis ist eine unserer positiven Überraschungen in dieser Saison, hat einen Riesensatz im Vergleich zur Vorsaison gemacht. Er hat sich die Nominierung verdient. So viele rechtsschießende Stürmer mit diesem Output haben wir in Deutschland nicht“, sagt Grizzlys-Manager Charly Fliegauf. Mit drei Toren und acht Torvorlagen aus 17 Partien in der DEL (teamintern Platz 4) sowie drei Toren und fünf Assists aus den sechs Gruppenspielen in der Champions Hockey League (bester Grizzlys-Scorer) hat Schinko die Erwartungen übertroffen.

Bundestrainer als Tribünengast beeindruckt

Das sieht offenbar auch der Bundestrainer so. Der hatte sich Anfang September im Wolfsburger CHL-Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana von der Tribüne der Eis-Arena aus selbst ein Bild Schinkos gemacht. Zwei Tore und ein Assist gelangen dem Grizzlys-Profi da. Nun erhält dieser seine Chance im Trikot mit dem Bundesadler drauf. „Gegen Zug in der CHL hat Luis sogar noch einen besseren Eindruck gemacht. Er hat sehr stark in der CHL angefangen, aber auch in der DEL. Auch am Mittwoch in Düsseldorf hat er wieder ein starkes Spiel gemacht“, sagt Söderholm über Schinko. Der Finne lobt das „offensive Potenzial“ des Wolfsburgers. „Luis hat viel gelernt bei Mike (Wolfsburgs Trainer Mike Stewart, Anmerkung der Redaktion) und den Grizzlys. Seine Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist sehr stark. Er ist aktiv, clever in engen Räumen und arbeitet hart.“

Im Nachwuchsbereich sammelte Schinko bereits reichlich Nationalteam-Erfahrung. U16, U17, U18, U20 – all diese DEB-Auswahlen durchlief er. Zum Jahreswechsel 2019/2020 bestritt er sogar eine U20-Weltmeisterschaft mit den Top-Nationen. Nun debütiert er im A-Team.

Strahlmeier und Möser bereits mit Erfahrung

Das trifft vom 10. bis zum 13. November beim Deutschland-Cup auf Dänemark, Österreich und die Slowakei. Die Turnierteilnahme ist auch für Verteidiger Janik Möser eine Premiere, wenngleich er bereits in anderen Freundschaftsspielen für die DEB-Auswahl zum Einsatz kam. Die meiste Länderspielerfahrung aus dem Grizzlys-Trio besitzt Dustin Strahlmeier. Der Torwart blickt auf eine Deutschland-Cup- und eine WM-Teilnahme zurück.

Nicht im DEB-Kader steht hingegen Verteidiger Dominik Bittner. Nach seiner Olympia- und WM-Teilnahme im Frühjahr ist er kein unbeschriebenes Blatt mehr beim Bundestrainer, der das Turnier nutzen möchte, auch Neulinge zu sichten.

