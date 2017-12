Bericht: Phillip Tietz verlässt Eintracht

Eintracht-Spieler Phillip Tietz wechselt laut einem Bericht von Radio Okerwelle nach Paderborn. Angeblich hat der 20-Jährige bereits einen Vertrag bei dem Drittligisten unterschrieben. In der aktuellen Saison kam Tietz nur zwei Mal bei den Profis zum Einsatz, in der U23 erzielte er in zehn Einsätzen vier Tore. Der Vertrag des Angreifers bei den Löwen läuft noch bis 2018.

