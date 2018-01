Bereit für mehr Verantwortung

In 16 von 19 Pflichtspielen, die Eintracht Braunschweig in dieser Saison bisher bestritten hat, stand Louis Samson auf dem Platz. Keine schlechte Bilanz für einen 22-Jährigen, der im vergangenen Sommer nach einem Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga mit Erzgebirge Aue zu den Löwen wechselte. „Damit...