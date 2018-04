Braunschweigs Stürmer Nyman verpasst Zweitliga-Finale und die WM

Braunschweig Eintracht Braunschweig kann im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Stürmer Christoffer Nyman zurückgreifen. Der Schwede hat sich aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung in Abstimmung mit den medizinischen Abteilungen der Niedersachsen und der schwedischen Nationalmannschaft operieren lassen. Damit wird der Stürmer auch die Weltmeisterschaft in Russland verpassen. „Wir gehen bei ihm von einer sechswöchigen Ausfallzeit aus“, sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr). dpa

