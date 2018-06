Frederik Tingager bleibt bei der Braunschweiger Eintracht

Braunschweig Der 25 Jahre alte Abwehrspieler Frederik Tingager bleibt bei Eintracht Braunschweig. Das bestätigte der Verein in einer Mitteilung am Abend.

Zwei Tage vor dem offiziellen Start hat auch der dänische Abwehrspieler Frederik Tingager – der einen gültigen Vertrag für die 3. Liga bei den Blau-Gelben hat – den Verantwortlichen der Eintracht seinen Verbleib bei den Löwen in der neuen Saison bestätigt., hieß es auf der Internetseite der Eintracht.

„Ich bleibe bei der Eintracht, auch wenn ich nach dem letzten Saisonspiel etwas anderes gesagt habe. Aber ich war in meinem Leben und während meiner Karriere noch nie so enttäuscht. Die Eintracht hat mir die Chance gegeben, mir meine Träume erfüllen zu können. Und ich schulde dem Verein, dass ich zu ihm stehe und Verantwortung für die vergangene Saison übernehme. Ich war Teil des Abstiegs und möchte auch Teil des Neuanfangs sein. Meine Motivation war noch nie größer und ich verspreche, dass ich dem Team dabei helfen werde, unsere Ziele zu erreichen. Und dieses Ziel lautet, wieder in der 2. Bundesliga zu spielen“, begründet Tingager seine Entscheidung.