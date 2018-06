Eintracht Braunschweigs Drittliga-Team beginnt mit Laktattest

Braunschweig Das Drittliga-Team von Eintracht Braunschweig startet am Donnerstag in die neue Saison. Nach einem Laktattest folgt Freitag das erste Training.

Die Profis von Eintracht Braunschweig starten am Donnerstag in zwei Gruppen um 9 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Laktattest im Eintracht-Stadion in die Vorbereitung auf die Saison 2018/2019.

Das erste offizielle Training unter der Leitung von Coach Henrik Pedersen findet am Freitag ab 16 Uhr auf dem B-Platz statt. Auf alle Eintracht-Fans wartet neben Catering-Ständen am Trainingsgelände im Anschluss an die Übungseinheit auch eine kurze Vorstellung der Neuzugänge in lockerer Atmosphäre moderiert von Stadionsprecher Stefan Lindstedt.

An diesem Tag werden auch die Neuzugänge Nick und Yari Otto, Yannick Bangsow, Roman Birjukov und Besfort Kolgeci ihre erste Trainingseinheit für die Löwen absolvieren, teilt der Verein mit. Außerdem werden neben Niko Kijewski und Marcel Engelhardt, deren Verträge in den vergangenen Tagen verlängert wurden, Frederik Tingager, Philipp Hofmann, Steffen Nkansah, Robin Becker, Onur Bulut und Gustav Valsvik dabei sein.

Außerdem gehören Eric Veiga, Ayodele Adetula (beide U23), Samuel Abifade und Jan-Lukas Funke (beide U19) bis auf Weiteres zum Trainingsteam. „Die Nachwuchsspieler füllen den Kader auf, damit wir ein normales Mannschaftstraining bestreiten können. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, sich dem Trainer zu präsentieren“, so Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.

Beim Trainingsauftakt fehlen werden dagegen Neuzugang Malte Amundsen und Suleiman Abdullahi, die vier Tage Sonderurlaub bekommen haben. Auch Christoffer Nyman, der nach seiner Verletzung vor der Sommerpause seine Reha in Schweden absolviert, und Ahmet Canbaz (Bänderriss) sind nicht dabei.