Am Freitagabend spielen die Löwen im heimischen Stadion gegen Carl Zeiss Jena.

Braunschweig Am Freitagabend spielen die Löwen im heimischen Stadion gegen Carl Zeiss Jena. Halbzeitstand ist 0:0.

Eintracht Braunschweig muss am Freitagabend gegen Carl Zeiss Jena unbedingt punkten, um den Tabellenkeller in der 3. Fußball-Liga verlassen zu können. Zur Pause steht es 0:0 in der Hamburger Straße.

Die Mannschaft von Trainer Henrik Pedersen bereitete sich im Kurztrainingslager in Wesendorf bei Gifhorn auf das wichtige Spiel vor.

So gehen die Löwen heute ins Rennen:

Alles zum Spiel gibt es hier im Liveticker!