Eintracht Braunschweig rettet Punkt in Großaspach

Es war der erste Punktgewinn in der 3. Fußballliga für Schubert im dritten Spiel. In der Partie, in der Eintracht lange Zeit spielbestimmend war, brachte Philipp Hercher die Gastgeber nach 53 Minuten in Führung. Philipp Hofmann sorgte mit seinem fünften Saisontor nach 76 Minuten für den Ausgleich...