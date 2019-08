Eintracht gewinnt 3:0 in Kaiserslautern

Nach diesem deutlichen Ergebnis hatte es lange nicht ausgesehen. Doch durch eine kurze, aber effektive Hochphase hat Eintracht Braunschweig in der 3. Fußball-Liga einen klaren Auswärtserfolg beim 1. Kaiserslautern eingefahren. Vor und kurz nach der Halbzeit präsentierten sich die Löwen wackelig, aber nach dem Führungstreffer von Mike Feigenspan (69.) kamen die Blau-Gelben richtig ins Rollen und gewannen durch weitere Treffer von Leandro Putaro (76.) und Nick Proschwitz (79.) mit 3:0 (0:0). Damit melden sie sich nach dem 0:3 vor zwei Wochen gegen Duisburg eindrucksvoll zurück.

Dabei musste die Eintracht auf ihre Nummer 1 verzichten. Die Hoffnungen, dass Torwart Jasmin Fejzic rechtzeitig für die Partie auf dem Betzenberg fit werden würde, hatten sich nicht bestätigt. Aufgrund der Nachwirkungen eines grippalen Infekts fiel er aus, für ihn stand Marcel Engelhardt zwischen den Pfosten. Und der Ersatzmann machte seine Sache gut. Wenn er in der ersten Hälfte gebraucht wurde, war Engelhardt auf dem Posten. Einmal parierte er einen Schuss von Dominik Schad (21. Minute), ein anderes Mal spielte er gut mit und klärte Mitte der eigenen Hälfte per Kopf vor einem Gegenspieler.

Auch Innenverteidiger Robin Becker fiel verletzungsbedingt aus

Ansonsten waren es in den ersten 45 Minuten aber eher die Braunschweiger, die im Fritz-Walter-Stadion vor 20.500 Zuschauern den Ton angaben. Die Elf von Trainer Christian Flüthmann, der neben Fejzic kurzfristig auch Innenverteidiger Robin Becker verletzungsbedingt ersetzen musste, war etwas besser im Spiel als die Gastgeber. Eintracht zeigte sich vor allem in Person von Marc Pfitzner aggressiv in der Balleroberung und schaltete schnell um. So kamen die Blau-Gelben einige Mal gefährlich in Strafraumnähe, da fehlte aber oft die Genauigkeit in Passspiel und Abschluss. Deshalb konnte die Eintracht aus ihrer Überzahl an Torchancen kein Kapital schlagen, zumal so wirklich erstklassige Möglichkeiten auch nicht dabei waren. Aber die Blau-Gelben zeigten die reifere Spielanlage und präsentierten sich agiler und defensiv sicherer als zwei Wochen zuvor beim 0:3 gegen den MSV Duisburg. Kurz vor der Pause war aber etwas Glück nötig, um nicht in Rückstand zu geraten. Ein Schuss von Philipp Hercher hätte wohl gesessen, wenn Robin Ziegele nicht knapp vor der Linie im Weg gestanden hätte.

Eintracht Braunschweig siegt auf dem Betzenberg Eintracht Braunschweig siegt auf dem Betzenberg Gnadenlos effektiv präsentierte sich Eintracht in Kaiserslautern. Obwohl sie lange nicht besser als der FCK waren, gewannen die Löwen mit 3:0 (0:0). Foto: Eibner Pressefoto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Scheinbar gab diese Aktion den Hausherren aber Schwung für die zweite Hälfte. Der FCK kam jedenfalls deutlich aktiver aus der Halbzeit als die Eintracht. Christian Kühlwetter hätte die Gastgeber dafür eigentlich mit dem 1:0 belohnen müssen. Doch der FCK-Stürmer schoss im Anschluss an eine Ecke völlig frei aus nur zwei Metern Entfernung am Tor vorbei. Im Gegenzug war es Mike Feigenspan, der die Braunschweig in Führung hätte bringen können. Der Außenstürmer war beim Konter schon auf und davon, zögerte aber zu lange mit dem Abschluss und wurde letztlich noch abgeblockt.

Eine gute Aktion reichte dann zur Führung

Ansonsten tat sich die Flüthmann-Elf in der zweiten Hälfte zunächst aber deutlich schwerer, in Tornähe zu kommen. Kaiserslautern hatte einen Gang nach oben geschaltet und setzte die Gäste nun mehr unter Druck. Die mussten mit Benjamin Kessel zudem einen weiteren Ausfall verkraften. Der Rechtsverteidiger ging angeschlagen vom Feld, für ihn kam Alfons Amade. Vielleicht fehlte den Löwen auch deshalb eine Weile die Spielkontrolle.

Aber eine gute Aktion reichte dann zur Führung. Und es war Amade, der sie vorbereitete. Mit einer schönen Flanke fand er Feigenspan, der per Kopf vollendete (69.), sich bei der Aktion aber verletzte und raus musste. Trotzdem war die Eintracht nun in der Spur und schlug eiskalt zu. Erst war es der für Feigenspan gekommene Putaro, der nach einem Pass des ebenfalls eingewechselten Danilo Wiebe das 2:0 erzielte (76.), anschließend erhöhte Proschwitz per Handelfmeter sogar auf 3:0 für die Gäste (79.). Damit war die Partie entschieden.