Flüthmann bekommt Besuch aus England

Von dem Besuch aus England will sich Christian Flüthmann nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Vorbereitung auf das Heimspiel in der 3. Fußball-Liga am Sonntag gegen Hansa Rostock soll bei Eintracht Braunschweig jedenfalls nicht groß anders sein als sonst. Selbst wenn der Chefcoach der Löwen...