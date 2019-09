Wiedersehen mit Nik Omladic steht auf der Kippe

Viel Glück hat Nik Omladic seit seinem Wechsel weg von der Eintracht nicht gehabt. In zwei Jahren bei Greuther Fürth kam der ehemalige Braunschweiger auch aufgrund einiger Verletzungssorgen nur in 14 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. Bei Eintrachts Gegner am Sonntag, Hansa Rostock, wagt der 30-Jährige...