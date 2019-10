Schwenk und Kobylanski schießen Eintracht in die nächste Runde

Als der Ball im Winkel einschlug, ließ sich Martin Kobylanski kaum anmerken, dass ihm gerade ein Traumtor gelungen war. Eintrachts Spielmacher ballte einmal kurz die Faust, schaute zur Seitenlinie und stapfte fast ein wenig grimmig in die eigene Hälfte zurück. Dabei war der Treffer aus etwa 30 Metern Torentfernung wunderschön und wichtig obendrein, denn Braunschweigs Fußball-Drittligist lag zu diesem Zeitpunkt 0:1 hinten. Im NFV-Pokal. Bei Regionalligist Drochtersen/Assel. Dort waren die Löwen in der vergangenen Saison in der zweiten Runde des Wettbewerbs ausgeschieden. Und als Sören Behrmann, der Kapitän der Gastgeber, in der 13. Minute den Außenseiter nach einer Ecke in Führung köpfte, drohte sich die für die Blau-Gelben peinliche Geschichte zu wiederholen.

Aber zum Glück haben die Braunschweiger einen Spieler mit so einer starken Schusstechnik wie Kobylanski. Der Mittelfeldspieler setzte den Ball perfekt in den Winkel und wenn es um seine Person in den vergangenen Tagen nicht so viel Ärger bei der Eintracht gegeben hätte, wären ihm wahrscheinlich alle Mitspieler um den Hals gefallen. So fiel der Jubel aber aus zwei Gründen etwas verhalten aus. Erstens, weil es auch nach diesem Tor so aussah, dass Kobylanskis Ärger über sein jüngstes Fehlen in der Startelf noch nicht ganz verflogen war. Und zweitens, weil die Eintracht dieses Spiel natürlich noch lange nicht gewonnen hatte.

Denn auf dem Platz, der von stundenlangen Regenfällen aufgeweicht war, taten sich die Braunschweiger von der ersten Minute schwer, ein Tor zu erzielen. Die Löwen hatten mehr Ballbesitz, die Löwen bestimmten das Spiel, aber die Löwen erarbeiteten sich nur ganz wenige Chancen.

Die Spieler von Drochtersen/Assel machten aus ihren Möglichkeiten das Beste. Der Regionalligist agierte mit einer Fünferkette in der Abwehr und insgesamt sehr defensiv. Doch hin und wieder schalteten die Hausherren schnell um und erspielten sich so außer ihrem Führungstreffer sogar die besseren Chancen. In 30. Minute hätte Jan-Ove Edeling Drochtersen fast wieder in Führung gebracht. Er traf mit einem Schuss aus acht Metern die Latte. Eintracht Defensive hatte – wie häufiger in der ersten Hälfte – zu zögerlich agiert.

Nach der Pause ließen die Braunschweiger immerhin nicht mehr so viele gute Möglichkeiten der Gastgeber zu. Beim Regionalligisten schwanden wohl auch etwas die Kräfte. Aber den Blau-Gelben fehlte weiter die Klarheit im Spiel, um dieses Pokalspiel frühzeitig zu entscheiden. Wenige echte Torchancen verzeichnete die Elf von Trainer Christian Flüthmann, der etwas rotiert hatte, aber auch nicht gerade eine B-Formation ins Rennen schickte.

Am Ende musste es aber ein Einwechselspieler richten. In der 81. Minute erzielte Manuel Schwenk das 2:1 für den Favoriten und bewahrte die Eintracht so vor einer weiteren Peinlichkeit bei Drochtersen/Assel. Und kurz vor Schluss legte der Mittelfeldspieler, der in der 66. Minute eingewechselt worden war, noch einen Treffer zum 3:1-Endstand nach. So konnten die Löwen abgekämpft, aber zufrieden nach Hause fahren - auch Martin Kobylanski.

Drochtersen/Assel: Siefkes – Zeugner, Rogowski, Behrmann, Giwah, Elfers (79. Owusu)– Nagel, von der Reith, Andrijanic (62. Wulff), Edeling (89. Kovacic) – Neumann.

Eintracht: Engelhardt – Amade, Becker, Nkansah, Schlüter – Pfitzner, Wiebe – Putaro (82. Kessel), Kobylanski, Bär (66. Schwenk) – Ademi (71. Proschwitz).

Tore: 1:0 Behrmann (13). 1:1 Kobylanski (22.), 1:2 Schwenk (81.), 1:3 Schwenk (90.).

Zuschauer: 1385 im Kehlinger Stadion in Drochtersen.

Schiedsrichter: Marius Schlüwe (Laatzen).