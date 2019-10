Kessel: Wir müssen uns wieder belohnen

Abgekämpft und niedergeschlagen – so standen die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern München II in den Katakomben des altehrwürdigen Stadions an der Grünwalder Straße. „Es ist ernüchternd. Wir betreiben hohen Aufwand und haben keinen Ertrag“,...