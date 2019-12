Antwerpen: Die Fans geben uns den letzten Kick

In den vergangenen Monaten hatte die Tendenz bei den Zuschauerzahlen von Eintracht Braunschweig immer ein wenig nach unten gezeigt. Doch im letzten Spiel des Jahres wird das Eintracht -Stadion an der Hamburger Straße noch einmal zum Fußball-Tempel. Bereits am Freitag war das Heimspiel gegen den 1....