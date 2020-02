Eintracht-Coach Marco Antwerpen darf puzzeln

Am Dienstagabend war Marco Antwerpen beim Testspiel von Eintracht Braunschweig gegen den Regionalligisten Lüneburger SK Hansa nur in der Beobachterrolle. Aufstellung, Kabinenansprache, Coaching am Spielfeldrand – das alles übernahm sein Co-Trainer Jonas Stephan. Der 28-Jährige wird sich in den...