Eintracht steigt wieder ins Training ein

Foto: Bernward Comes

Die Drittliga-Profs der Eintracht beginnen wieder mit dem Training – allerdings nur in Kleingruppen.

Braunschweig. Die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig kehren auf den Platz zurück und absolvieren ab Mittwoch Übungen in Kleingruppen.

Der Mittwoch ist für die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig ein wichtiger Tag. Erstmals seit Wochen werden sie wieder auf dem Fußballplatz stehen und eine Übungseinheit gemeinsam absolvieren, auch wenn einiges anders sein wird im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Aber zumindest für das Training in Kleingruppen unter klaren Hygiene- und Gesundheitsvorschriften hat die Eintracht das Okay der Behörden erhalten. Dazu gehört, dass das Training bis auf weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

„Wir befinden uns in einem Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung auf der einen und dem Profisport auf der anderen Seite. Unter Berücksichtigung zahlreicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist nun wieder ein reduzierter Trainingsbetrieb in Kleingruppen möglich“, freut sich Sportdirektor Peter Vollmann. Das gesamte Eintracht-Team hatte sich in den vergangenen Tagen dafür gearbeitet, dass Fußballtraining für die Löwen, die sich zuletzt alle individuell fit hielten, wieder möglich ist.

„Auch wenn das Programm natürlich deutlich von den gewohnten Übungseinheiten abweichen wird, wird es den Spielern und Trainer helfen, wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Ball zu arbeiten. Wir müssen uns sportlich bestmöglich auf alle Varianten vorbereiten“, sagt Vollmann. Er weiß aber, was das für eine schwierige Gratwanderung ist.“ Dass bei allem die Gesundheit der Mannschaft und Mitarbeiter an oberster Stelle steht, steht außer Frage“, betont der Sportdirektor.