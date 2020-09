Eintracht Braunschweig: Meyer lässt zwei Duos stürmen

Die Vorbereitung von Eintracht Braunschweig auf den Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen Hertha BSC in der nächsten Woche und den anschließenden Zweitliga-Auftakt in Heidenheim geht in die finale Phase. In zwei Testspielen, heute gegen De Graafschap und Sonnabend gegen Heracles Almelo, will sich das Team von Trainer Daniel Meyer in den Wettkampfmodus bringen. Der 40-Jährige erklärt vor den Vergleichen mit dem Duo aus den Niederlanden: „Wir werden einige Spieler anders als in den Spielen zuvor 90 Minuten lang belasten.“

Die Belastungssteuerung sei in diesem Sommer eine große Herausforderung gewesen. Spielern wie Nico Klaß oder Iba May fehlte nach dem frühen Abbruch der Regionalliga-Saison jegliche Praxis, andere waren wegen der langen Saison in Liga drei am Limit. Um Verletzungen zu vermeiden, sei man bei den Löwen sehr vorsichtig gewesen. Doch in dieser Woche habe man in den Trainings die Intensität ein paar Mal über den Punkt getrieben – und alles ging glatt.

Eintracht Braunschweig – zwei Testspiele als Härtetests

Gegen Eredivisie-Klub Almelo und das Zweitliga-Team von De Graafschap will Meyer zum einen Dinge ausprobieren, zum anderen seine Spielidee verfeinern und das Anlaufverhalten trainieren.

Experimente wird es im System der Eintracht immer weniger geben. Sechs bis sieben Positionen stehen für das Pokalspiel gegen Berlin laut dem Eintracht-Coach bereits fest. „Gegen Almelo werden wir aber eher eine Elf sehen, die der für das Hertha-Spiel nahekommt“, erläutert der gebürtige Hallenser, der allerdings den ein oder anderen Spieler noch einmal auf einer anderen Position sehen möchte. Sie sollen auch die Gelegenheit bekommen, in einer möglichen Stammformation aufzulaufen. Meyer sagt, er wolle den Akteuren „in einem gefestigten Konstrukt die Chance geben, sich zu zeigen“.

Nicht dabei sein wird Njegos Kupusovic. Der serbische Angreifer wird geschont. Stattdessen werden die Sturmduos Nick Proschwitz/Marcel Bär und Suleiman Abdullahi/Fabio Kaufmann getestet. Yari Otto soll in beiden Begegnungen zum Einsatz kommen. Die Offensive der Eintracht zeigte sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen alles andere als torhungrig. Gegen Werder Bremen blieb das Team zum Auftakt ohne Erfolgserlebnis (0:2), gegen Wolfsburg (1:0) und Dresden (1:0) fielen die bisher einzigen beiden Treffer. Tore der nominellen Stürmer gab es noch nicht. Bei der 0:1-Niederlage gegen Rostock stürmten vorwiegend Bär und Kaufmann gemeinsam – zwei Allrounder, die offen zum Tor stehen.

Geht Eintracht Braunschweigs Suche nach dem Strafraumstürmer weiter?

Auch in Abdullahi sieht Meyer eher diesen Typ. „Seine Hauptwaffe ist die Schnelligkeit. Wenn er durchstartet, läuft er vielen Gegnern weg. Er kann zwar auch mit dem Rücken zum Tor spielen, aber dauerhaft würde man ihn damit seiner Stärke berauben.“ Diese Einschätzung ist auch ein Indiz dafür, dass die Suche nach einer klassischen Neun noch nicht abgeschlossen ist, sich aber erfahrungsgemäß kompliziert gestaltet. Meyer sagt: „Wir beschäftigen uns mit den Spielern, die wir haben, nicht mit denen, die wir nicht haben.“

In seinem Kader-Casting dürften aber Akteure wie Jannis Nikolaou, Dominik Wydra, Patrick Kammerbauer und Martin Kobylanski die Nase vorn haben. Zwischen den Pfosten und im Sturm ist dafür noch vieles unklar.

Eintracht Braunschweig: Peter Vollmann steigt auf

Peter Vollmann, der bisherige Sportdirektor von Eintracht Braunschweig, wird Geschäftsführer Sport beim Fußball-Zweitligisten. Er verantwortet Mannschaft, Nachwuchsleistungszentrum und Personal. Wolfram Benz bleibt Geschäftsführer. Der 42-Jährige, der seit April 2019 im Amt ist, wird künftig als kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung agieren.

Aufsichtsratschef Frank Fiedler sagte zur Veränderung: „Nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga wollen auch wir unsere Strukturen für die Zukunft noch professioneller aufstellen. Daher tritt die Mannschaft hinter der Mannschaft zukünftig mit einer Doppelspitze an.“

Der neue Geschäftsführer Vollmann erklärte: „Die Eintracht strukturell zu verändern, ist der richtige Ansatz. So können wir die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen auch strategisch besser bewältigen.“