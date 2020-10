Hannover gegen Braunschweig: Woher kommt diese Rivalität?

46 Mal haben die beiden Erzrivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bislang gegeneinander gespielt. Aber noch nie fand dieses Niedersachsen-Derby im Fußball unter den Bedingungen einer Pandemie statt. Die Einschränkungen während der Coronakrise werden am Samstag vieles verändern: die Atmosphäre im Stadion, die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei. Nur die Rivalität zwischen beiden Clubs wird so groß bleiben, wie sie immer schon war.

Wie viele Zuschauer sind bei diesem Derby erlaubt?

Bei dem vorerst letzten Derby zwischen Hannover und Braunschweig blieben am 15. April 2017 schon einmal 6000 Plätze im Stadion leer – damals allerdings aus Sicherheitsgründen. Diesmal sind in der HDI Arena nur 9800 Zuschauer und keine Fans aus Braunschweig zugelassen. Die bis Ende Oktober gültigen Corona-Richtlinien im Fußball sehen vor, dass die Kapazität eines Stadions zu 20 Prozent genutzt werden darf – falls die Infektionszahlen in der Region nicht zu hoch sind.

Was bedeutet das für die Sicherheitsvorkehrungen?

Sowohl die Polizei in Hannover als auch in Braunschweig geht von einem deutlich geringeren Ausschreitungsrisiko als zu normalen Derby-Zeiten aus. Die größte Herausforderung bestand immer darin, die beiden Fangruppen voneinander zu trennen. Eintracht-Anhänger werden am Samstag aber nicht in Hannover erwartet. „Die Rahmenbedingungen hierfür sind nicht da“, schrieb die „Braunschweiger Zeitung“ unter Berufung auf Fan-Kreise. „Aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände sei es praktisch unmöglich, derzeit als Gruppe aufzutreten.“

Die Polizei ist jedoch in beiden Städten auf mögliche Zwischenfälle vorbereitet. „Wir halten Kräfte vor für den Fall, dass es zu einem Problem kommt. Wir haben keine Hinweise auf etwas Geplantes, sind aber absolut in der Lage, auf alle Situationen reagieren zu können“, sagte der Braunschweiger Polizeisprecher Dirk Oppermann.

Was passierte bei den vergangenen Derbys?

Immer wieder kam es rund um die Spiele zwischen 96 und der Eintracht zu Ausschreitungen oder Zwischenfällen. Und meistens passierten die auch nicht am oder im Stadion selbst. 2016 verhinderte die Polizei eine Massenschlägerei auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Hildesheim. 2013 setzten Braunschweiger Fans in Hannover ein lebendes Schwein mit einem 96-Schal um den Hals in der Stadt aus.

Woher kommt die Rivalität zwischen beiden Clubs?

Die politische beziehungsweise geschichtliche Auseinandersetzung zwischen beiden Städten geht bis in das Mittelalter zurück. Mal stritten sie sich darum, wer der Residenzsitz des Herzogs sein darf. Nach dem 2. Weltkrieg wollten beide gern die Hauptstadt des neuen Bundeslandes Niedersachsen werden. Als Ursprung der sportlichen Feindschaft gilt aber die Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963. Der DFB nahm damals Eintracht Braunschweig mit auf, Hannover 96 jedoch nicht. Die Proteste der „Roten“ blieben erfolglos.

Wie geht man in beiden Clubs damit um?

Mit kleinen Sticheleien gegen den Rivalen macht man sich im einen wie im anderen Lager schnell beliebt. Der neue Braunschweiger Trainer Daniel Meyer bezeichnete Hannover schon nach kurzer Zeit im Amt als „West-Peine“. Spieler beider Clubs bekommen jedoch vor jedem Derby eingeschärft, bloß keine schlimmeren Beleidigungen oder Provokationen loszutreten, um die Atmosphäre nicht noch mehr anzuheizen. 96-Boss Martin Kind stellte diesmal sogar klar: Der Aufstieg in die Bundesliga sei für den Verein „ohne Wenn und Aber“ wichtiger als ein Sieg gegen Braunschweig. „Das Derby ist dann eins oder eben zwei von 34 Spielen“, sagte der Geschäftsführer in einem NDR-Interview.

Wie ist die Bilanz in den direkten Duellen?

Von den bislang 46 Derbys zwischen Hannover und Braunschweig fanden 22 in der Bundesliga und 14 in der 2. Bundesliga statt. Die Gesamtbilanz spricht mit 18:15 Siegen für Hannover, 13 Mal endeten die Spiele mit einem Unentschieden. Die jüngste Bilanz ist jedoch ausgeglichen. Das Duell im April 2017 gewann 96 mit 1:0. Die vorerst letzten Derbys in der Bundesliga (2014) und im DFB-Pokal (2003) endeten jedoch beide mit einem überraschenden Sieg der Eintracht.